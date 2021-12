Calciomercato Serie C, Paganese, risolto il contratto con Pica

PAGANI - Dopo pochi mesi le strade della Paganese e di Marzio Pica si dividono. Il difensore classe 2002 era arrivato in estate dopo l'esperienza con la Primavera della Lazio ma ora, come ufficializzato dal club con una nota pubblicata sui suoi canali di comunicazione, le parti hanno trovato l'accordo per la risoluzione del contratto, in scadenza il prossimo giugno: "La Paganese Calcio 1926 srl - si legge - comunica la risoluzione del legame contrattuale con il calciatore Marzio Pica, che ha già salutato la squadra e lo staff tecnico concludendo così la sua esperienza con la Paganese. Il club ringrazia Marzio per l’impegno profuso in questi mesi e gli augura le migliori fortune professionali".