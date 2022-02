Serie C: tonfo del Bari col Campobasso, il Catanzaro sale a -4

ROMA - Nel sabato di Serie C in campo solo il Girone C : nel 27° turno di campionato riapre i discorsi per il primo posto, con il Bari che cade in casa con il Campobasso ed il Catanzaro che si avvicina a soli 4 punti. In chiave salvezza, passo avanti anche per Monterosi Tuscia , al terzo successo di fila.

Girone C

Il Bari (55) cade clamorosamente in casa contro il Campobasso (33), capace di portarsi sullo 0-3 con la tripletta di Liguori prima che l’autorete di Dalmazzi e il gol di D’Errico riaprissero il match, chiuso però senza riuscire ad agguantare almeno il pari. Con la rete di Fazio il Catanzaro (51) accorcia ulteriormente le distanze il classifica passando sul campo del Taranto (34), adesso fuori dalla zona play-off. Anche l’Avellino (48) torna in corsa grazie al 2-0 sulla Fidelis Andria (20) firmato da Kragl e Plescia. Cade invece la Virtus Francavilla (47), uscita sconfitta dalla casa del Catania (33): gol decisivo di Biondi. Il Palermo (45) torna al successo segnando ben 5 gol alla Turris (39) in crisi nera: quinto ko consecutivo per i campani, in dieci nel finale per il rosso a Longo e sovrastati dall’autogol di Sbraga e le reti di Floriano, Brunori, Luperini e Solero. Terza sconfitta nelle ultime quattro gare per il Monopoli (43), che cede al Foggia (39) di Zeman a segno con Petermann. Il Latina (41) ne fa tre al fanalino di coda Vibonese (16), che dopo i gol di Barberini e la doppietta di Jefferson per i nerazzurri si scuote e riapre la sfida con Ngom e Volpe, senza però assestare il colpo da un punto. Al Picerno (39) basta un gol di Reginaldo per avere ragione della Juve Stabia (33) e tenere l’ultimo posto valido per i play-off. Il Monterosi Tuscia (33) continua la sua corsa verso la salvezza con il secco 3-0 rifilato alla Paganese (26), rimasta in dieci per il rosso a Celesia sullo 0-1 per i laziali firmato da Rocchi, che hanno arrotondato il divario con Artistico e Franchini. In chiave salvezza il Messina (26) conquista tre punti d’oro contro il Potenza (22) grazie a Piovaccari e Fofana: la salvezza diretta ora è a 7 lunghezze.

I RISULTATI

Catania-Virtus Francavilla 1-0

Paganese-Monterosi 0-3

Palermo-Turris 5-0

Picerno-Juve Stabia 1-0

Taranto-Catanzaro 0-1

Avellino-Fidelis Andria 2-0

Bari-Campobasso 2-3

Latina-Vibonese 3-2

Messina-Potenza 2-0

Monopoli-Foggia 0-1