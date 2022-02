Serie C, Siena ko: l'Entella piega 3-1 Padalino

La partita

Parte bene la Virtus Entella, che al 7' sfiora il bersaglio grosso su calcio d'angolo: batte Schenetti, in area Pellizzer impatta bene di testa, ma il pallone termina fuori di poco. Il Siena replica al 10' con una conclusione dalla distanza di Guberti, palla che termina di poco alta. Un minuto dopo però l'Entella si porta in vantaggio, con la botta di Schenetti da fuori, Lanni è battuto: 1-0. La reazione del Siena è affidata a Bianchi che, servito al 28' da Favalli, spedisce fuori abbondantemente. L'Entella torna a colpire quando sul cronometro scocca la mezzora: Merkaj, su cross di Coppolaro, impegna Lanni che respinge: sul pallone si avventa Magrassi che lo spinge dentro, 2-0. E al 36' padroni di casa vicini alla terza rete: ottimo lavoro di Magrassi che liberatori di Pezzella mette dentro dove Merkaj arriva un soffio in ritardo. Ma il tris ligure è rimandato di un solo minuto: al 36' Merkaj scende a destra, palla in mezzo per la testa di Schenetti che non sbaglia, 3-0. L'Entella cerca anche il poker con la conclusione di Karic al 40', il Siena accorcia nel finale, su calcio di rigore trasformato da Guberti e assegnato per un contatto tra Coppolaro e Ardemagni. Nella ripresa. le occasioni fioccani di meno: al 33', pericolosa l'Entella: Meazzi lancia nello spazio Magrassi che in area rimedia solo un corner, da posizione decentrata.