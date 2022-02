Calciomercato Serie C, Pistoiese: preso l'ex Sassuolo Florentine

PISTOIA - Si muove ancora il mercato della Serie C: la Pistoiese (19ª nel Girone B ma in piena corsa per la salvezza diretta) ha infatti annunciato l'arrivo del giovane centrocampista Dany Florentine. Svincolato da gennaio dopo l'esperienza col Sassuolo, il francese classe 2002 ha firmato con gli arancioni fino al termine della stagione, come annunciato dal club attraverso una nota ufficiale pubblicata sui suoi canali: "La Us Pistoiese 1921 - si legge - ha il piacere di comunicare di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista di nazionalità francese: Dany Florentine, classe 2002.

Il giocatore, svincolato dal Sassuolo dallo scorso mese di gennaio, arriva in arancione a titolo definitivo come giovane di serie fino al 30 Giugno 2022".