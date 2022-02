Serie C, cade la Reggiana: Modena capolista solitaria del Girone B

ROMA - I recuperi 22ª giornata riscrivono la classifica del Girone B della Serie C : grazie alla prima sconfitta stagionale della Reggiana , arrivata in casa del Gubbio , ora il Modena è da solo in testa alla graduatoria con tre lunghezze di vantaggio sui granata. Due le sfide previste mercoledì: Lucchese-Entella e Carrarese-Siena , con quest'ultima che vale un posto in zona play-off. Nel Girone A il Sudtirol capolista approfitta del passo falso del Padova ed allunga a +10 in classifica. Brutta tegola per la Juventus Under 23 : Kaio Jorge è uscito infortunato dalla sfida vinta con la Pro Patria e dovrà essere operato per la rottura del tendine rotuleo.

Girone A

La Juventus Under 23 (43 punti) batte di misura la Pro Patria (28) decide la rete di Brighenti al 27' della seconda frazione di gioco, su un calcio di rigore guadagnato da Anzolin. Nella vittoria, però, preoccupazione bianconera per Kaio Jorge, uscito al 29' della prima frazione di gioco per infortunio e trasportato in barella fuori dal campo. Il Mantova (34) batte 2-1 la Feralpisalò (52) e riconquista un posto nei play-off: virgiliani avanti con Monachello, momentaneo pari di Corradi e gol decisivo ancora di Monachello. Vittoria esterna della Pro Vercelli (40): il Seregno (26) sblocca con Dell'Agnello, la Pro ribalta tutto con Panico e Gatto. Scivola fuori dai play-off l'Albinoleffe (33) che chiude sullo 0-0 con il Fiorenzuola (27), così come la Virtus Verona (29) con il Renate (51). La Triestina (44) passa in casa del Piacenza (35) infliggendo ai biancorossi, rimasti anche in dieci per il rosso a Cesarini, la terza sconfitta consecutiva: a segno De Luca e Petrella. Un'autorete di Magri regala al Lecco (41) il successo sulla Giana Erminio (24), mentre la Pro Sesto (29) riesce a liberarsi almeno per ora dalla morsa dei play-out superando in rimonta la Pergolettese (28): gialloblù avanti con Bariti prima dei gol di Caverzasi e Marchesi. Finale in sofferenza per la Pro, costretta all'inferiorità numerica nell'ultimo quarto d'ora a causa dei due gialli rimediati da Mazzarani. Alla rimonta è stato costretto anche il Padova (60) che però ottiene solo un pareggio contro il fanalino di coda Legnago Salus (22), passata in vantaggio con Contini prima del pari biancoscudato di Chirico. Ne approfitta la capolista Sudtirol (70), che nel posticipo serale passa di misura in casa del Trento (31) grazie al gol di Rover: sono ora 10 i punti di margine della prima della classe sulla più immediata inseguitrice.

I RISULTATI

Juventus U23 - Pro Patria 1-0

Mantova - FeralpiSalò 2-1

Seregno - Pro Vercelli 1-2

AlbinoLeffe - Fiorenzuola 0-0

Lecco - Giana Erminio 1-0

Padova - Legnago Salus 1-1

Piacenza - Triestina 0-2

Pro Sesto - Pergolettese 2-1

Virtus Verona - Renate 0-0

Trento - Südtirol 0-1

Girone B

Reti inviolate tra Viterbese (25) e Olbia (31) nell'anticipo pomeridiano, mentre nelle sfide delle 18 il Modena (68) ha conquistato in rimonta la vittoria in casa del Teramo (30): al vantaggio di Arrigoni i gialloblù hanno risposto con la doppietta di Tremolada. Torna al successo dopo due sconfitte consecutive l'Ancona-Matelica (45), anche se i marchigiani devono approfittare del doppio giallo inflitto a Ciolli al quarto d'ora della ripresa per avere ragione del Grosseto (21) ultimo in classifica: Rolfini e Del Sole i marcatori. Lo stesso risultato matura nello scontro salvezza tra Montevarchi (29) e Fermana (26), con i marchigiani che rimangono in zona play-out a causa delle reti siglate da Sorrentino e Carpani. Vittori di misura del Pentedera (36) in casa della Pistoiese (24) penultima: d Barba il gol partita. Nei posticipi serali colpo del Gubbio (37) che infligge la prima sconfitta stagionale alla Reggiana (65) ora a -3 dal Modena unica capolista: umbri in vantaggio con Magini, ripresi da Cremonesi e poi definitivamente avanti con Migliorini. Due gol, siglati da Cerigoi e Zappella, li segna anche il Pescara (47) che passa in casa della Vis Pesaro (35). Si chiude senza reti la sfida tra Imolese (26) e Cesena (52).

I RISULTATI

Viterbese - Olbia 0-0

Ancona-Matelica - Grosseto 2-0

Montevarchi - Fermana 2-0

Pistoiese - Pontedera 0-1

Teramo - Modena 1-2

Gubbio - Reggiana 2-1

Imolese - Cesena 0-0

Vis Pesaro - Pescara 0-2