Serie C, Albinoleffe: Giorgione rinnova fino al 2024

BERGAMO - L' Albinoleffe , società che milita nel girone A della serie C , ha comunicato in data odierna il rinnovo col suo capitano Carmine Giorgione .

Il comunicato dell'Albinoleffe

"U.C. AlbinoLeffe comunica di aver raggiunto l'accordo per il rinnovo contrattuale del calciatore Carmine Giorgione sino al 30 giugno 2024. Approdato a Zanica nell'estate 2016, capitano della Prima Squadra dall'estate 2020, fin qui Giorgione ha messo a referto 202 presenze e 25 gol in maglia bluceleste. A Carmine un sentito ringraziamento per aver deciso di continuare il suo percorso in terra bergamasca e un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della stagione".

Le parole di Giorgione: "L'Albinoleffe per me è casa"

"Credo che dopo la gioia del traguardo delle 200 partite in maglia AlbinoLeffe - commenta il centrocampista classe 1991 -, ricevere questo attestato di stima da parte del Presidente Andreoletti e della Società, mi rende estremamente orgoglioso e felice. Ci tengo tanto a ringraziarli, a ringraziare ogni mio singolo compagno e ogni componente della grande famiglia che siamo, perché durante questo lungo viaggio tutti mi hanno lasciato qualcosa. È anche grazie a loro se sono arrivato sin qui".

"L'AlbinoLeffe per me è casa - prosegue Giorgione - e come in ogni famiglia il senso di appartenenza è qualcosa di estremamente naturale. Essere la bandiera e il capitano di questa squadra e sapere che ci sono tanti piccoli ragazzi del nostro Settore Giovanile che aspirano a poter diventare un giorno calciatori della Prima Squadra, ci fa capire una volta di più la grandezza del progetto che stiamo vivendo e di ciò che stiamo costruendo giorno dopo giorno".

"Ora però - conclude - c'è un campionato da portare a termine. Dobbiamo dare il massimo per raggiungere con carattere e determinazione il nostro obiettivo il prima possibile".