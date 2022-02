Serie C, Carrarese-Siena 3-1. Rimonta per Di Natale

CARRARA - Vittoria in rimonta per la Carrarese sul Siena: all'iniziale vantaggio ospite messo a segno da Caccavallo , i padroni di casa hanno replicato, nella ripresa, con Battistella , Giannetti e Figoli . Con questi tre punti la Carrarese si porta a quota 35 punti (agganciando la Vis Pesaro ), decima posizione, scavalcando proprio il Siena fermo a quota 34.

La partita

Parte forte la Carrarese che va in gol con l'ex di giornata D'Auria: il guardialinee però aveva però segnalato la posizione di fuorigioco. Risponde il Siena al 7' con Di Santo, ma Vettorel mette in corner. Al minuto 14' però il risultato si sblocca: è infatti Caccavallo a metterla in fondo al sacco, con una conclusione potente e angolata. Poco dopo la mezz'ora si rivede la Carrarese: fiammata di Battistella che prende palla a centrocampo e prova a sorprendere Lanni dalla distanza, ma la palla va fuori di qualche metro. Al 40' il Siena perde palla, ne approfittano i padroni di casa in contropiede con D'Auria che calcia, ma il suo tentativo finisce fuori di poco. A fine frazione ancora marmiferi avanti con Battistella: tiro potente ma sul fondo. La prima frazione termina col vantaggio del Siena 1-0. Ma ad inizio ripresa (3') arriva il pareggio della Carrarese: D'Auria sugli sviluppi di un angolo la mette sul secondo palo dove Battistella la appoggia in rete, 1-1. Il Siena cerca subito la reazione con una punizione di Caccavallo: Vettorel c'è. Dall'altra parte, al 10' pericolosa la Carrarese con un colpo di testa di Doumbia che chiama Lanni a un grande intervento. Ma il Siena sfiora ancora la marcatura con Disanto, il cui diagonale impatta sul palo. La due squadre continuano a provarci, da una parte con Bramante, dall'altra con Guillaumier, ma è la Carrarese a centrare il bersaglio grosso al 29' con l'ex Giannetti che, servito da Doumbia, segna ma non esulta. Dopo un altro tentativo di Giannetti (33'), la Carrarese cala il tris con Figoli al 41', servito da Energe.