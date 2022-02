Serie C, la Lucchese torna a vincere dopo 3 mesi: 3-0 all'Entella

LUCCA - La Lucchese torna al successo dopo circa tre mesi: la squadra di Pagliuca batte la Virtus Entella con il punteggio di tre reti a zero. Nella prima frazione di gioco, padroni di casa avanti di due lunghezze con Belloni e Collodel, nel recupero della ripresa la terza marcatura, firmata Corsinelli. Con questo successo la Lucchese si porta a quota 32 punti, e scavalca Olbia e Teramo attestandosi in dodicesima posizione. L' Entella resta quarta a quota 49.

La partita

Gara che non decolla subito, ma che si infiamma immediatamente al 15': la Lucchese, che stava man mano crescendo pasa in vantaggio con Belloni che batte Borra dopo il passaggio di Nanni, 1-0. I padroni di casa spingono e dapprima vanno a caccia del raddoppio con Visconti (20', di poco a lato), poi lo trovano al 22' quando, sugli sviluppi di un corner, il tentativo di testa di Nanni diventa un assist perfetto per Collodel che mette dentro il 2-0. L'Entella si fa viva al 33': ci prova Coppolaro, devia Bellich, sulla traiettoria c'è Di Cosmo che però conclude alto a porta vuota. La Lucchese impegna al 40', con Nanni, il portiere ospite Borra che, un minuto dopo, esce male su un cross deviato da Nanni, ma il palo respinge la sfera. Nel finale l'Entella cerca di riaprirla con Coppolaro: palla alta. Nella ripresa, la Lucchese gestisce bene il doppio vantaggio, nonostante l'Entella cerchi di aumentare la pressione. Alla mezzora ci ospiti ci provano con Pellizzer che tenta una prima volta di testa poi di destro sulla ribattuta, alto. Al 37' Entella pericolosa con Morra, che impegna Coletta in un ottimo intervento. In pieno recupero, il gol della sicurezza per la Lucchese: lo mette a segno Corsinelli al 47', ricevendo da Collodel.