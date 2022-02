Serie C, la Reggiana scivola ancora: 1-1 con l'Ancona-Matelica

ROMA - Nella 29ª giornata di Serie C la Reggiana incappa nel secondo scivolone consecutivo: la seconda forza del Girone B non va oltre l'1-1 contro l' Ancona-Matelica e, in caso di successo del Modena nel posticipo del lunedì con il Pescara , i granata si ritroverebbero a -5 dalla vetta. Brutta giornata anche per la prima del Girone A : il Sudtirol perde l'imbattibilità stagionale venendo sconfitta per 1-0 in casa del Piacenza .

Girone A

La prima sconfitta stagionale della capolista Sudtirol (70 punti) arriva in casa del Piacenza (38): di Rabbi il gol partita. Ne approfitta il Padova (63), che supera la Pro Sesto (29) con i gol di Ronaldo e Bifulco. La marcatura lombarda porta la firma di Cerretelli, arrivata prima del rosso mostrato a Pecorini che vanifica la ricerca del pari per gli ospiti. Continua la corsa della Feralpisalò (55) che batte il Trento (31) grazie alla rete di Guerra. Colpo del Lecco (44) che espugna il campo del Renate (51) per 3-2: doppietta di Ganz e gol di Kraja, a cui i padroni di casa rispondono con Gavioli e Maistrello prima di rimanere in dieci per l'espulsione di Celeghin a 10' dal termine. Vittoria esterna della Triestina (47) sul campo del Mantova (34) grazie al gol di Ligi a 3' dal termine. Non va oltre l'1-1 la Juventus Under 23 (43) nello scontro diretto in zona play-off contro l'Albinoleffe (34): bianconeri avanti con Compagnon ma ripresi da Cori nella ripresa. Stesso risultato per la Pro Vercelli (41) in casa della Giana Erminio (25) penultima in classifica: Comi sigla il vantaggio deli ospiti, pareggiato da Corti ad inizio secondo tempo. Sfida ricca di gol in zona salvezza: la Virtus Verona (32) passa 3-2 con il Seregno (26) grazie ai gol di Faedo e la doppietta di Marchi, siglata tra i momentaneo pareggio di Cocco e la seconda rete ospite di Rossi. Esce dalla zona spareggi salvezza il Fiorenzuola (30), che grazie al gol di Sartore supera la Pergolettese (28). Ne fa le spese la Pro Patria (29) fermata sul pari dalla Legnago Salus (23) ultima in classifica, capace di rimontare con Contini il vantaggio di Piu prima di chiudere in dieci per l'espulsione di Alberti.

I RISULTATI

Feralpisalò-Trento 1-0

Padova-Pro Sesto 2-1

Renate-Lecco 2-3

Giana-Pro Vercelli 1-1

Juventus U23-AlbinoLeffe 1-1

Mantova-Triestina 0-1

Pergolettese-Fiorenzuola 0-1

Piacenza-Sudtirol 1-0

Pro Patria-Legnago 1-1

Virtus Verona-Seregno 3-2



Girone B

In attesa del posticipo del lunedì tra Modena (68) e Pescara (47), rallenta ancora la Reggiana (66) frenata dall'Ancona Matelica (46) sull'1-1: vantaggio marchigiano firmato da Sereni, poi gli anconetani rimangono in dieci per il doppio giallo a Faggioli e i granata ne approfittano parggiando con Rosafio. In zona play-off il Cesena (52) cade in casa del Pontedera (39) giunto alla terza vittoria consecutiva: Regoli e Barba i marcatori. Secondo ko consecutivo per la Virtus Entella (49), rimontata dalla Vis Pesaro (38). Liguri avanti con Coppolaro prima di essere raggiunti da Marcandella e di rimanere in dieci per il rosso a Palmieri, che ha preceduto di pochi minuti il gol partita di Cannavo. Una rete di Energe permette alla Carrarese (38) di superare il Gubbio (37) sia in campo che classifica. Al di sotto della zona play-off arrivano tre pareggi senza reti: finiscono 0-0 Siena (35)-Viterbese (26), Lucchese (33)-Fermana (27) ed Olbia (32)-Montevarchi (30). Nella fascia dei play-out arriva la netta vittoria della Pistoiese (27) sull'Imolese (26): Suciu realizza il primo gol degli arancioni in pairtà numerica, mentre la sua doppietta viene firmata dopo il rosso mostrato a Benedetti tra i romagnoli; chiude il conto Pinzauti a ridosso del triplice fischio. Sconfitta in rimonta per il fanalino di coda Grosseto (21), andato in vantaggio con Nocciolini prima di essere ripreso e superato dal Teramo (33) grazie alla doppietta di D'Andrea.

I RISULTATI

Ancona-Reggiana 1-1

Carrarese-Gubbio 1-0

Lucchese-Fermana 0-0

Olbia-Montevarchi 0-0

Pistoiese-Imolese 3-0

Pontedera-Cesena 2-0

Siena-Viterbese 0-0

Teramo-Grosseto 2-1

Vis Pesaro-Virtus Entella 2-1