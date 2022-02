Serie C, rivoluzione Juve Stabia: via allenatore e ds

CASTELLAMMARE DI STABIA - La Juve Stabia prova a dare una scossa alla squadra impegnata nella corsa salvezza con l'esonero di mister Stefano Sottili, ufficializzato dalla società nella mattinata di lunedì, a due giorni dalla sconfitta patita in casa con il Monopoli: "La S.S. Juve Stabia - si legge sul sito del club - comunica di aver sollevato Stefano Sottili dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Ringraziandolo per la professionalità profusa, la Società augura a Sottili le migliori fortune umane e professionali. Si comunica, inoltre, che il nome del nuovo allenatore sarà annunciato nelle prossime ore". Oltre al tecnico, la società gialloblù ha deciso di separarsi anche dal direttore sportivo Raffaele Rubino: "Al dirigente - si legge nella nota - va il ringraziamento per quanto fatto in questi mesi di collaborazione portati avanti con impegno e professionalità, unitamente ai migliori auguri per il futuro". Ai rispettivi sostituti spetterà il compito mi mantenere e, magari, incrementare il vantaggio di quattro punti della squadra sulla zona play-out.