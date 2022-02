Serie C, la Juve Stabia richiama Novellino: ufficiale il nuovo tecnico

CASTELLAMMARE DI STABIA - Clamoroso in casa Juve Stabia, società che milita nel girone C della serie C. Torna infatti sulla panchina gialloblù Walter Novellino. Dopo l'esonero di Sottili e del ds Raffaele, la dirigenza campana ha richiamato il tecnico esonerato lo scorso ottobre, per il finale di stagione. L'esperto allenatore, condurrà già nel pomeriggio odierno il primo allenamento in vista della sfida sul campo del Messina.