Coppa Italia Serie C, Sudtirol in finale contro il Padova: eliminata la Fidelis Andria

BOLZANO - Sarà Sudtirol-Padova la finale della Coppa Italia di Serie C edizione 2021/2022. Gli altoatesini, dopo lo 0-4 dell’andata hanno piegato la Fidelis Andria anche nella sfida di ritorno. Un 3-1 firmato dalle reti di Fischnaller (doppietta) e Shaka Mawuli che hanno così risposto all'iniziale vantaggio di Ortisi . Quindi a sfidarsi saranno le prime due battistrada del girone A. Gara d'andata prevista per mercoledì 9 marzo, mentre il ritorno andrà in scena il 6 aprile.

La partita

Il Sudtirol si rende immediatamente pericoloso al 4' con Galuppini: sinistro velenoso dell'attaccante direttamente su calcio di punizione: Vandelli respinge con i pugni con la difesa che successivamente allontana il pericolo. Al 13' i pugliesi vanno vicini al vantaggio: tiro a giro di sinistro da parte di Ortisi, Meli respinge male, ma riesce ad anticipare il tap-in di Messina. Al 25' il Sudtirol ci prova con un sinistro di Fischnaller, ma quest'ultimo viene murato da Monterisi. Al minuto 34' però la Fidelis Andria la sblocca: Ortisi ruba un pallone a H'Maidat, poi scambia rapidamente con Messina e col mancino in diagonale fa secco Meli. Gli altoatesini reagiscono subito. Prima colpiscono un palo con Fischnaller (37') e poi pareggiano proprio con quest'ultimo che la insacca di testa. Al 42' ecco il sorpasso dei padroni di casa. Conclusione di Beccaro dalla distanza, Vandelli respinge corto, sulla traiettoria c'è Shaka Mawuli che riesce a ribadire in porta mettendo la sfera sotto la traversa. Si va al riposo col Sudtirol avanti 2-1. Nella ripresa c'è ancora gloria per Fischnaller che incrocia col destro da posizione decentrata e insacca. E' il 3-1 che mette definitivamente fine alla partita, perchè i pugliesi sfiorano solo il gol del possibile 2-3 in due occasioni, ma la palla non entra.