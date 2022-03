L'Integrity Tour della Lega Pro fa tappa ad Ancona

ANCONA - Ha fatto tappa ad Ancona l’Integrity Tour della Lega Pro , giunto alla sua undicesima edizione. Il progetto, nato dalla collaborazione tra Lega Pro e Sportradar AG per contrastare il fenomeno del match fixing , sta proseguendo con determinazione il suo percorso formativo, fornendo agli atleti tutte le informazioni utili e gli strumenti per difendersi dalle frodi sportive . (Nella foto a partire da sinistra: Andrea Fiumana ( Referente AIC per il Centro Italia)- Emanuele Paolucci (Segretario Generale LEGA PRO ) – Roberta Nocelli (Presidente ANCONA MATELICA ) – Marcello Presilla (Responsabile Integrity per l’ Italia di AG SPORTRADAR ).

All’incontro, tenutosi questa mattina presso la sala stampa dello Stadio “Del Conero” e rivolto alla prima squadra, hanno partecipato l’Avv. Emanuele Paolucci, Segretario Generale Lega Pro, l’Avv. Marcello Presilla, responsabile Integrity per l'Italia di Sportradar AG e Andrea Fiumana, Referente AIC per il Centro Italia, presenti ad Ancona ed accolti dalla Presidente Roberta Nocelli e dalla Segretaria Generale Roberta Mancini. Lo scorso lunedì, invece, è toccato al Settore Giovanile. L’Integrity Team ha formato via webinar tutti i gruppi squadra delle formazioni Primavera 4 ed Under 17, con i loro tecnici, collaboratori e responsabili. Due giorni ricchi di spunti e contenuti per tutti gli atleti biancorossi, per rinsaldare ancora di più i valori e la mission alla base del calcio di Lega Pro. Questi incontri di formazione sono infatti molto utili per fare chiarezza sui processi con cui Lega Pro e Sportradar AG monitorano costantemente la situazione e si impegnano in sinergia per contrastare le attività illecite, analizzando anche le modalità con cui i malintenzionati/ fixer tentano di approcciare i tesserati.