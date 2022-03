Serie C, ribaltone Pergolettese: esonerato Lucchini, arriva Mussa

CREMA - Il 17° posto nella classifica del Girone A di Serie C dopo 29 giornate, in piena zona play-out, ha convinto la dirigenza della Pergolettese che era il momento di dare una scossa. La società ha dunque deciso di esonerare il tecnico Stefano Lucchini, a cui subentra l'allenatore dell'Under 17 gialloblù Giovanni Mussa: "L’U.S. Pegolettese 1932 - si legge nella nota con cui il club ha ufficializzato la scelta - comunica che, dopo una attenta riflessione, ha preso la decisione di sollevare Stefano Lucchini dall’incarico di responsabile della Prima squadra. Purtroppo, la lunga mancanza di risultati di questa ultima parte di stagione, ha portato la società a dover intervenire e decidere per questa sofferta scelta. La Società lo ringrazia per il suo grande impegno profuso in questi mesi e gli augura le più grandi soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva. La Società comunica inoltre che la panchina della prima squadra è stata affidata a Giovanni Mussa, ex tecnico del Villa Valle in serie D, attuale allenatore della formazione Allievi Nazionali Under 17 della Pergolettese e già collaboratore tecnico, nello staff della prima squadra. Al nuovo mister giallobù un grande in bocca al lupo per il prosieguo del campionato".