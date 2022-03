Serie C, il Modena cade in casa con l'Olbia: Reggiana a -2

ROMA - Nella domenica di Serie C in campo tutti e tre i raggruppamenti per il 30° turno di campionato: nel Girone A torna al successo la capolista Sudtirol dopo lo scivolone di una settimana fa, mentre nel Girone B la prima della classe cade, permettendo alla più immediata inseguitrice di rifarsi sotto. Il posticipo del Girone C va alla Turris : 1-0 sulla Fidelis Andria .

Girone A

Dopo il passo falso della scorsa settimana, il Sudtirol (73 punti) riprende la sua marcia: alla capolista basta un gol di Casiraghi per avere ragione del Mantova (34), ora a -3 dai play-off viste le tre sconfitte rimediate nelle ultime quattro gare. Resta seconda a -7 dalla vetta il Padova (66), che si aggiudica lo scontro diretto con la terza in classifica Feralpisalò (55) rimasta addirittura in nove dopo la rete decisiva di Pelagatti: espulsi Damonte e De Lucia. Il quarto posto resta saldamente in mano del Renate (54), che batte la Triestina (47) rimasta in dieci per il doppio giallo a Crimi arrivato in mezzo alle due reti di Maistrello che hanno regalato il successo ai nerazzurri. Nessun problema per il Lecco (47) che conquista la quarta vittoria consecutiva grazie al rotondo 3-0 inflitto alla Pergolettese (28) in zona play-out e fresca di cambio in panchina: Battistini, Buso e Nepi i marcatori. La Juventus Under 23 (46) resta in dieci dopo il rosso a Sersanti ma riesce ad avere la meglio in casa della Pro Sesto (29): decisiva la rete di De Winter ad un minuto dallo scadere. Più rotonda la vittoria della Pro Vercelli (44) sulla Pro Patria (29), ultima squadra inserita nei play-out: i piemontesi hanno rimontato il vantaggio avversario di Piu grazie a Macchioni, Comi, Bruzzaniti e Crialese. Il Piacenza (39) non va oltre lo 0-0 con il fanalino di coda Giana Erminio (26), che sale a 3 punti dalla salvezza diretta. Ultima qualificata ai play-off, ad oggi, è l'Albinoleffe (37), uscito vincitore dalla tana del Seregno (26) grazie a Manconi, Cori e Milesi che hanno rimontato il vantaggio iniziale dei padroni di casa siglato da Cocco. Il Fiorenzuola (33) supera in campo e in classifica la Virtus Verona (32): decisiva la rete di Ferri. Di stretta misura anche la vittoria della Legnago Salus (26), che grazie alla rete di Contini in pieno recupero riesce a superare l'ostacolo Trento (31) e rilanciarsi nella corsa salvezza.

I RISULTATI

Fiorenzuola-Virtus Verona 1-0

Giana Erminio-Piacenza 0-0

Lecco-Pergolettese 3-0

Padova-Feralpisalò 1-0

Pro Sesto-Juventus U23 0-1

Pro Vercelli-Pro Patria 4-1

Seregno-AlbinoLeffe 1-3

Sudtirol-Mantova 1-0

Trento-Legnago Salus 0-1

Triestina-Renate 0-2

Girone B



Il Modena primo della classe (71) perde in casa contro l'Olbia (35) e vede il suo vantaggio sulla seconda in classifica a soli due punti. Per i sardi, che ora sono a 3 punti dai play-off, decisiva la doppietta di Udoh, che rende inutile il gol gialloblù di Ciofani. Sorride, come detto, la Reggiana (69) che vince in casa contro il Pontedera (39) grazie alle reti di Cremonesi ed Arrighini. Stesso risultato, 2-0, per il Cesena (55) terzo in classifica che supera il Teramo (33, +3 sui play-out) con Pierini e Caturano. L'autorete di Favalli e il gol di Ferrari regalano al Pescara (50) la vittoria sul Siena (35), in rete con Ardemagni nel recupero. L'Ancona-Matelica (46) perde il derby marchigiano con la Fermana (30) e permette agli avversari di giornata di rilanciare le prorpie ambizioni di salvezza diretta, ora lontana un solo punto: a decidere la sfida è Pannitteri alla mezz'ora del primo tempo. Il Gubbio (40) scavalca ben tre squadre grazie alla vittoria sulla Vis Pesaro (38), ultima squadra qualificata alla post-season: le reti di Bulevardi, Bonini e Spalluto arrivano prima che i primi due vengano espulsi, lasciando gli umbri avanti di tre gol ma con due uomini in meno nella fase finale del match. Un gol di Collodel permette alla Lucchese (36) di riavvicinarsi alla zona play-off grazie ai tre punti conquistato in casa della Viterbese (26) penultima. Lo scontro diretto in chiave salvezza tra Montevarchi (31) e Pistoiese (28) finisce senza vincitori: Sorrentino porta avanti l'Aquila, riacciuffata poco dopo dal rigore di Vano. Il Grosseto (24) ultimo si rilancia nella corsa salvezza aggiudicandosi lo scontro diretto con l'Imolese (26) grazie ai gol di Arras e Cretella.

I RISULTATI

Fermana-Ancona Matelica 1-0

Modena-Olbia 1-2

Cesena-Teramo 2-0

Grosseto-Imolese 2-0

Gubbio-Vis Pesaro 3-0

Montevarchi-Pistoiese 1-1

Pescara-Siena 2-1

Reggiana-Pontedera 2-0

Viterbese-Lucchese 0-1

Girone C

La Turris (45) si aggiudica il posticipo domenicale con la Fidelis Andria (23) grazie al gol di Leonetti ad un quarto d'ora dal termine. I campano sono ora settimi in graduatoria pur con una partita in meno, mentre i pugliesi stazionano sempre in penultima posizione

I RISULTATI

Turris-Fidelis Andria 1-0