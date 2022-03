Serie C, Carrarese, per Di Nalale ko esterno: vince l'Entella 3-0

La partita

L'Entella passa in vantaggio all'8', sugli sviluppi di un corner, Schenetti mette il pallone in mezzo dove in mischia Coppolaro si vede respinto un primo tentativo di testa, poi ci riprova, con successo, di piede. La reazione della Carrarese si fa attendere solo un minuto: Tunjov impegna Borra, subito reattivo sul secondo tentativo dello stesso Tunjov. All'11' a provarci per gli ospiti è Figoli: alto. Dall'altra parte, al 13', ci prova Schenetti da fuori: Vettorel c'è, poi Lescano è pescato in offside. Al 39' l'Entella si fa sotto con un cross in mezzo per Merkaj che, spalle alla porta, tenta la girata, Vettorel c'è. Raddoppio dell'Entella al 42': gran lavoro di Schenetti che dalla corsia destra, dapprima supera un paio di avversari palla in mezzo per Karic che arriva puntuale all'appuntamento con la sfera e la mette alle spalle di Vettorel di sinistro, 2-0. Nella ripresa, all'8', la Carrarese pericolosa quando Bramante, sfruttato un errore di Sadiki, fa sua la sfera e serve Petrelli in area, di poco out. L'Entella cala il tris: contropiede di Schenetti che serve Merrkaj che da pochi passi batte Vettorel, 3-0.