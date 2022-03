Serie C, la Vibonese torna in corsa per la salvezza: 1-0 sul Taranto

VIBO VALENTIA - La rete di Curiale decide la sfida tra Vibonese e Taranto, con i calabresi ultimi in classifica che grazie al successo riaccendono le speranze di salvezza portandosi a -4 dalla Fidelis Andria penultima e, di conseguenza dalla zona play-out. Sospesa lo scorso 15 febbraio per nebbia al 6' del secondo tempo, la partita del Girone C che valeva tantissimo per entrambe le squadre in chiave salvezza si è conclusa mercoledì 9 marzo, con la disputa dei minuti rimanenti. I rossoblù pugliesi rimangono invischiati nella lotta per non retrocedere, vedendo ora il proprio margine sui play-out ridursi a 3 soli punti.