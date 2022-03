Coppa Italia Serie C, verdetto rimandato: Padova-Sudtirol finisce 0-0

PADOVA - Nulla di fatto nella finale di andata della Coppa Italia di Serie C tra Padova e Sudtirol. Tanti rimpianti soprattutto per i biancoscudati padroni di casa, che non hanno saputo sfruttare le tante occasioni create: si deciderà tutto il prossimo 6 aprile nella sfida di ritorno, in cui si ripartirà dallo 0-0 maturato quest'oggi.

La partita

Ci vogliono 22’ perché il match viva la sua prima emozione: è la conclusione di Fischnaller a far sussultare i tifosi del Sudtirol, che però vedono la palla spegnersi di poco a lato della porta di Vannucchi. Il Padova risponde con il tiro dalla distanza di Jelenic, bloccato in due tempi da Meli. Ancora il portiere trentino protagonista al 28’, con un tuffo sulla sua sinistra che disinnesca la conclusione de Dez dalla distanza. In chiusura di prima frazione un’occasione per parte: prima è Mawuli a provare la soluzione acrobatica, con la difesa biancoscudata immobile reclamando il fuorigioco dell’avversario (palla alta). Poi è il turno di Cisse, che non riesce a capitalizzare il tocco maldestro di Zaro e permette a Meli e Vinetot di sventare la minaccia. Ad inizio ripresa è il Padova a sfiorare per primo il gol: al 13’ il cross di Jelenic arriva perfetto sui piedi di Cissè, il cui tiro a botta sicura si infrange su Vinetot che salva letteralmente il Sudtirol. Ancora biancoscudati pericolosi al 20’, prima con una conclusione di Nicastro terminata di pochissimo a lato, poi con un rimpallo sempre su Nicastro, bravo a mettere pressione al portiere avversario scivolato sul retropassaggio di Davi, ma non abbastanza fortunato da superare Meli che recupera la sfera. Ancora Nicastro protagonista alla mezz’ora: il suo stacco di testa manda fuori tempo Meli sul cross di Germano con la palla che arriva a Sintini, ma il suo tiro arriva dritto tra le braccia del portiere del Sudtirol. Poco dopo gli ospiti tornano a farsi vedere dalle parti di Vannucchi, costretto a mettere in angolo la punizione di Moscati. L’ultimo assalto dei biancoscudati arriva in pieno recupero, con Meli bravo ancora una volta a dire di no a Santini.