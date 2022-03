Avellino, positivo al Covid un membro del gruppo squadra

AVELLINO - Tramite il proprio sito web, l'Avellino ha annunciato che nella mattinata di oggi, "è stato praticato un nuovo ciclo di tampone nasofaringeo. In seguito a quest’ultimo è risultato positivo un calciatore presente nel gruppo squadra". La squadra è poi stata impegnata in un allenamento mattutino. Chiti ha continuato con il programma di terapie ed allenamento differenziato. Di Gaudio ha continuato nel programma specifico propedeutico al reinserimento in gruppo squadra. Kragl ha continuato nel programma di terapie in seguito al problema al flessore accusato dopo la gara con la Paganese.