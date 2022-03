Serie C, il Modena allunga ancora: di nuovo +5 sulla Reggiana

ROMA - Il Modena non perdona il passo falso della Reggiana nell'anticipo del Girone B : la squadra di Attilio Tesser passa in casa della Carrarese e mette 5 punti tra sè ed i granata. In campo nella 31ª giornata di Serie C anche un anticipo del Girone A , con la Virtus Verona che batte di misura il Lecco e continua a scalare la classifica.

Girone A

La Virtus Verona (35 punti) si avvicina alla zona play-off, distante solo due punti in attesa delle sfide della domenica, grazie alla vittoria di misura sul Lecco (47) quinto in classifica: a decidere il match è una rete di Danti in apertura di secondo tempo.

Virtus Verona-Lecco 1-0

Girone B

Il Modena (74) allunga di nuovo in vetta grazie alla vittoria sulla Carrarese (38) scesa in undicesima piazza e fuori dai play-off: Silvestri e Minesso (doppietta) i marcatori della capolista, Marino e Battistella per i padroni di casa. In terza posizione resta stabile il Cesena (58), che grazie a Steffe riesce ad avere la meglio sulla Pisotiese (28) ancora in zona play-out e a -5 dalla salvezza diretta. Non va oltre l'1-1 l'Entella (53) in casa dell'Imolese (27) penultima: liguri avanti con Berkaj prima di essere raggiunti da Belloni. Grazie alla vittoria in casa dell'Olbia (35), il Pescara appaia proprio l'Entella: decisive le reti dei minuti finali di Ferrari e Frascatore che ribaltano inl vantaggio sardo di La Rosa. In rimonta la Viterbese (27) strappa un pari in casa dell'Ancona-Matelica (47): Mungo e Martinelli hanno infatti recuperato il doppio vantaggio marchigiano siglato da Faggioli e Moretti. Terza vittoria nelle ultime quattro partite per il Gubbio (43) che rinsalda il suo posto nei play-off grazie alla vittoria in casa del Siena (35), al quarto ko nelle ultime cinque gare. Vantaggio bianconero firmato da Caccavallo, poi Miguel Angel su rigore e D'Amico hanno permesso agli umbri di portare a casa la vittoria. Un'altra rimonta la firma la Vis Pesaro (41) che con Tonso e Cannavo ribalta il Grosseto (24) fanalino di coda, passato in vantaggio grazie a Capanni. La Fermana (33) si porta a ridosso della zona salvezza grazie al successo in casa del Pontedera (39): marchigiani avanti con Tassi ripreso poi da Mutton, mentre la rete decisiva porta la firma di Pannitteri. In lotta con la Fermana per restare fuori dalla zona play-out c'è il Teramo (33), giunto al terzo ko nelle ultime quattro gare nello scontro diretto con il Montevarchi (34): decisivo Giordani.

I RISULTATI

Ancona-Matelica-Viterbese 2-2

Carrarese-Modena 2-3

Imolese-Virtus Entella 1-1

Pistoiese-Cesena 0-1

Siena-Gubbio 1-2

Olbia-Pescara 1-2

Pontedera-Fermana 1-2

Teramo-Montevarchi 0-1

Vis Pesaro-Grosseto 2-1