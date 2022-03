Il Bari si avvicina alla serie B: De Laurentiis fa festa con i tifosi

BARI - Prima Antenucci, poi D'Errico, a replicare all'iniziale vantaggio del Catanzaro con Fazio: il Bari è uscito dal Ceravolo coi tre punti in tasca, scatenando la festa della tifoseria. Entusiamo più che giustificato, numeri alla mano, visto che i giallorossi di Vivarini sono la seconda forza del girone e il successo esterno del Bari li relega a -10 in classifica. Che, a sette gare dal termine delle ostilità, rappresenta un margine non indifferente nella propria scalata alla Serie B. E non a caso, il presidente Luigi De Laurentiis è stato contagiato, a fine partita, dall'entusiasmo della tifoseria, con una corsa sotto il settore occupato dai supporters ospiti (che cantavano "Noi vogliamo un grande Bari"), immortalata nelle "stories" di Instagram. Lo champagne è in frigo, il margine è rassicurante e tutta la città vede, in fondo a quel tunnel intrapreso nel luglio 2018, sempre più vivi i contorni della Serie B.