Serie C, la Feralpisalò vola con Guerra e Luppi: Triestina ko 3-0

La partita

Padroni di casa subito pericolosi e ficcanti al 5' con una palla invitante di Guerra che mette Balestrero a tu per tu con Offredi, ma il centrocampista dei lombardi si scontra proprio con l'estremo difensore ospite, che in uscita gli aveva già chiuso lo specchio della porta. I ritmi non sono altissimi, la gara è equilibrata e di occasioni pericolose nemmeno l'ombra. Al 27' ci prova la Feralpi con uno schema su punizione, con Corrado che suggerisce per Guerra che va al tiro ma viene murato in corner. Al 29' Carraro mette giù in area Procaccio: calcio di rigore per la Triestina. Dal dischetto però Gomez sbaglia, colpendo palo interno e portiere, che devia in angolo. La partita si sblocca nel finale di frazione: cross dalla sinistra di Corrado, Guerra è appostato e colpisce di testa completamente indisturbato per l'1-0. Si va negli spogliatoi col vantaggio dei gardesani. Ripresa: al 7' pericolosa la Feralpi con Spagnoli pescato da Guerra in area, ma Offredi prima e un difensore poi, gli chiudono lo specchio salvandosi in angolo. Al 12' il solito Corrado va al cross da sinistra, palla al centro per Simone Guerra che non sbaglia e raddoppia. Al 27' ecco anche il tris con Luppi che raccoglie un cross basso di Salines e, approfittando di una dormita difensiva dei triestina buca Offredi: 3-0. La Triestina prova a reagire e a segnare il gol della bandiera, ma ci va solo vicina con Sarno su punizione, con la Feralpi che controlla e gestisce il risultato fino al termine. Finisce 3-0.