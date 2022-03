Serie C, Triestina-Pergolettese 1-2. Giana-Feralpisalò 2-1

ROMA - Giornata di posticipi per il Girone A di Serie C, in campo con due gare. Due posticipi per il Girone A di Serie C in campo oggi. Vittoria per la Giana Erminio, che non è più ultima i 2-1 alla Feralpisalò vale il sorpasso al Legnago. La Feralpi resta ferma a 58.. La Pergolettese vince 2-1 in casa della Triestina e sale a 32 incassando punti preziosi in casa salveza, mentre la Triestina si ferma a 47.

Triestina-Pergolettese 1-2

Primo tempo bloccato, con poche emozioni. Al 19' prima vera occasione del match, che capita alla Pergolettese. Cross dal fondo di Lepore per Villa che controlla la sfera e tenta il tiro, conclusione parata prima da Offredi e allontanata sulla linea di porta poi da Volta. Spingono forte gli ospiti, ma la Triestina allontana le minacce. Al 38' ancora alabardati in avanti: sponda di Gomez per liberare al tiro Sarno, che però poi si allunga il pallone e lo perde. Al 44' si rivede la Pergolettese, con Villanova che su suggerimento di Vitalucci, manda a lato di un soffio. Ripresa: i primi 45' iniziano male per la Pergolettese. Lambrughi infatti, viene cacciato dal direttore di gara (doppio giallo), dopo un fallo su Calvano. Nonostante l'inferiorità numerica gli ospiti attaccano e vanno vicini alla marcatura con Zennaro, ma la palla va sopra la traversa. Prove al gol, che arriva due minuti più tardi: cross di Bariti dal fondo, scivolata di Rapisarda che deposita la sfera nella sua porta: 0-1. La Triestina non riesce a rendersi pericolosa, la Pergo sfiora il bis con Varas e poi lo trova al 34' con Bariti. E' un brutto colpo per la squadra di casa che fatica a ritrovare la bussola, seppur riesca ad accorciare il risultato con una punzione di Guido Gomez e sfiorare il pari con Ala-Myllymaki che manda incredibilmente fuori da due passi. Finisce 1-2.

Giana Erminio-Feralpisalò 2-1

Inizio di gara senza particolari emozioni, il punteggio si sblocca al 28' quando Perico, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, irrompe sul pallone con il destro e insacca la palla. Raddoppio praticamente immediato: al 31' punizione per la Feralpi, ma la Giana riparte in contrpiede, Tremolada in area serve all'indietro D'Ausilio che mette la firma sul 2-0. Reazione Feralpi al 39': Guidotti ci prova direttamente da calcio di punizione, la sfera centra la traversa e sugli sviluppi Colombini salva a porta vuota su Miracoli. In avvio di ripresa la Giana sfiora il tris: Palazzolo impegna De Lucia. Al 13' rosso diretto a Tremolada per un'entrata su Di Molfetta, Giana in 10, che poco dopo reclama per un tocco di mano di un difensore in area avversaria. Al 23', dall'altra parte, Palazzolo trattiene Corradi in area, calcio di rigore trasformato da Miracoli che accorcia le distanze. Nel finale la Giana soffre ma resiste sfiorando anche il tris nel finale con Perico.