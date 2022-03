Serie C, il Modena riprende la marcia: 0-3 alla Vis Pesaro

ROMA - Nel sabato di Serie C scendono in campo le squadre del Girone B , con il Modena che riprende il suo cammino in vetta al raggruppamento con la netta vittoria in casa della Vis Pesaro . Lunedì sera la replica della Reggiana , attesa dala sfida in casa della terza forza del campionato, il Cesena . In coda riaperti i giochi per la corsa play-out del Grosseto .

Girone B

Il Modena capolista (78 punti) riprende la sua corsa grazie alla vittoria in casa della Vis Pesaro (41) firmata da Minesso, Mosti e Scarsella. Non va invece oltre lo 0-0 il Pescara (57), che resta comunque quarto dopo il pari col Teramo (37, +4 sulla zona play-out) visto lo scivolone dell'Entella (56) in casa del fanalino di coda Grosseto (28). A decidere il match è Nocciolini, che permette ai suoi di sperare ancora negli spareggi salvezza, distanti solo due punti. Torna al successo l'Ancona Matelica (50), che grazie alla doppietta di Rolfini ha la meglio sulla Carrarese (39), incapace di sfruttare la mezz'ora abbondante con l'uomo in più dopo l'espulsione di Masetti tra i marchigiani. Quarto risultato utile consecutivo per il Gubbio (47) che riacciuffa per due volte la Lucchese (40) andata in vantaggio prima con Picchi e poi con Minala, ma sempre raggiunta da D'Amico e Malaccari. Nonostante la sconfitta casalinga con la Viterbese (31), il Pontedera (40) resta l'ultima squadra al momento qualificata per i play-off. I laziali, in rete grazie al rigore di Volpicelli e a Polidori, sono ora a -6 dalla salvezza diretta con ancora cinque partite da disputare. Appaiate col Teramo a quota 37 punti, l'attuale quota salvezza, ci sono Siena ed Olbia, che chiudono lo scontro diretto senza reti. Insieme a loro il Montevarchi, che cede il passo all'Imolese penultima (30): Romano e Lombardi gli autori del successo romagnolo. Nello scontro diretto della zona play-out, la Pistoiese (32) infligge alla Fermana (33) la seconda sconfitta consecutiva: al vantaggio arancione di Vano i marchigiani rispondono con Pannitteri, poi è Sottini a siglare il gol decisivo in favore dei toscani.

I RISULTATI

Olbia-Siena 0-0

Ancona Matelica-Carrarese 2-0

Grosseto-Entella 1-0

Imolese-Montevarchi 2-0

Lucchese-Gubbio 2-2

Pistoiese-Fermana 2-1

Pontedera-Viterbese 0-2

Teramo-Pescara 0-0

Vis Pesaro-Modena 0-3