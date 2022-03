Serie C, la Fermana esonera Riolfo: ufficiale

FERMO - Le sconfitte delle ultime due giornate del Girone B di Serie C con Teramo e Pistoiese sono costate care a Giancarlo Riolfo. La Fermana, infatti, ha deciso di esonerare il tecnico ed il suo vice Paolo Pantera, entrati in carica lo scorso settembre dopo le dimissioni di Maurizio Domizzi: "La Fermana - si legge sul sito ufficiale del club marchigiano - comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico Giancarlo Riolfo e il suo vice Paolo Pantera. La società li ringrazia per il lavoro svolto con grande professionalità e augura loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera". Il successore di Riolfo dovrà cercare di ricucire nelle ultime cinque giornate di campionato il distacco dal Teramo, attualmente prima delle squadre salve senza dover ricorrere agli spareggi: servono quattro punti per colmare il gap.