Serie C, ufficiale il nuovo allenatore della Fermana: è Baldassarri

FERMO - Sono bastate poche ore alla Fermana per scegliere il successore di Giancarlo Riolfo. Il club marchigiano, infatti, ha ufficializzato l'arrivo in panchina, fino al termine della stagione, di Gabriele Baldassarri: "Classe 1962 - si legge sul suo profilo pubblicato sul sito ufficiale dei gialloblù - vanta una lunghissima esperienza da allenatore iniziata nella stagione 1998-99 alla guida del Camerino per poi passare nello staff di Fabio Brini come vice allenatore all’Ancona e alla Ternana (in Serie B) per quattro stagioni, oltre a Martinafranca, La Spezia e Salernitana. Sempre nel ruolo di vice allenatore ha vissuto l’esperienza in Serie A con Alberto Cavasin alla Sampdoria. Da primo allenatore ha guidato in Serie C la Ternana e l’Alma Juventus Fano. Nella stagione 2019-2020 ha guidato in Serie D il Montegiorgio disputando un ottimo campionato e sfiorando i playoff mentre nella scorsa stagione è stato alla Viterbese nel ruolo di allenatore in seconda. Per lui si tratta di un ritorno alla Fermana dove ha vissuto da protagonista in campo la stagione 1993-1994, conclusa con il ripescaggio in Serie C2".