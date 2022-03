Serie C, la Pistoiese sbanda a Chiavari: vince l'Entella 3-1

CHIAVARI - L' Entella si riprende i tre punti, dopo lo scivolone della scorsa settimana in casa del Grosseto . Al Comunale, i liguri si sono imposti in rimonta sulla Pistoiese 3-1. Decisivi i gol di Lescano , Merkaj e Karic che hanno ribaltato il vantaggio toscano firmato Bocic nel primo tempo. Un successo che catapulta momentaneamente l' Entella al terzo posto a quota 59, a pari merito con il Cesena , in attesa delle sfide di domenica. Brutto scivolone invece per la Pistoiese che rimane impantanata nella zona play-out a quota 32 punti.

La partita

Al 10' l'Entella spreca un'occasione: l'estremo della Pistoiese Seculin, sbaglia il rilancio e regala palla a Merkaj, lasciando la porta sguarnita: l'attaccante dei liguri però non riesce a metterla dentro, la conclusione del bomber finisce infatti sull'esterno della rete. Al 14' altra grande chance per i padroni di casa con Paolucci, che crossa dalla sinistra per Magrassi che da posizione favorevole col destro, spedisce a lato. Per i chiavaresi ci prova anche Paolucci da fuori, sfera che termina di un soffio a lato. La Pistoiese reagisce e va alla conclusione con Martina, Borra respinge. Proprio un disimpegno errato di Borra, porta al gol la Pistoiese con Bocic, che all'ingresso dell'area di rigore non perdona e fa 1-0. Risponde l'Entella con Magrassi e poi con Karic, che trova la provvidenziale deviazione di Seculin che fa sbattere il pallone sulla traversa salvando i toscani. Al 42' i liguri sono pericolosissimi con Sadik, ma è ancora il palo a dire di no. La prima frazione termina col vantaggio ospite. Ripresa: gli orange possono raddoppiare con Vano, ma la conclusione non inquadra la porta. L'Entella non ci sta e inizia a spingere. Al 18' infatti il portiere della Pistoiese Seculin, è miracoloso su Schenetti prima e Lescano poi. Gol ligure che arriva al 25' quando una dormita della difesa arancione, su cross di Palmieri dalla sinistra, consente a Lescano di colpire di testa e di spedire in fondo al sacco per l'1-1. Al 40' ecco il sorpasso dell'Entella: Meazzi trova in profondità Merkaj, che brucia sul tempo Portanova e supera Seculin con un tocco morbido. Al 44' Karic la chiude definitivamente superando con la punta del piede l'estremo difensore della Pistoiese: termina 3-1.