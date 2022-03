Bari, in ventimila per l'assalto alla Serie B

BARI - In ventimila, forse di più. Il Bari già oggi può festeggiare il ritorno in Serie B, nel derby con la Fidelis Andria, a patto che arrivino i tre punti e il Catanzaro non vinca nella gara in casa della Juve Stabia, che andrà in scena tre ore prima rispetto alla gara del San Nicola. Con più dieci sulla seconda, il Bari quindi ha oggi il primo match point di cinque consecutivi: e il pubblico biancorosso freme per festeggiare subito in casa il salto di categoria. Per l'occasione, la squadra è tirata a lucido, con la rosa al completo, inclusi Frattali, Botta, Antenucci, Cheddira. Tirati a lucido anche gli spalti: si attende il pubblico delle grandi occasioni e si può battere il record di presenze stagionali (20.431 paganti contro il Foggia).