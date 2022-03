Serie C, il Bari rimanda la festa promozione: con la Fidelis Andria è 0-0

ROMA - Primo match point per la serie B fallito dal Bari, che al San Nicola non va oltre lo 0-0 contro la Fidelis Andria . I galletti, dopo il pareggio del Catanzaro in casa della Juve Stabia , avevano l'occasione di chiudere definitivamente il discorso promozione, ma il pareggio fa rimanere tutto inalterato, visto che a quattro giornate dal termine della regular season, sono 10 i punti che dividono i biancorossi dal Catanzaro. Appuntamento a domenica prossima quindi, quando la squadra di Mignani sarà ospite del Latina allo stadio Francioni. Nel girone B la Reggiana strapazza l 'Imolese per 5-2, avvicinandosi alla capolista Modena , impegnata domani sera al Braglia nel posticipo contro l' Ancona .

Girone C

A Castellammare di Stabia, il Catanzaro, in 10 per l'espulsione per doppia ammonizione a Martinelli, non va oltre l'1-1 contro la Juve Stabia. Al vantaggio di Tonucci, risponde Biasci nella ripresa. Si riprende invece l'Avellino, corsaro a Picerno 1-0, grazie al gol del tedesco Kragl al 12' del primo tempo. Tris casalingo in rimonta del Monopoli, che sale al quarto posto dopo aver messo ko il Potenza 3-1: al vantaggio ospite di Cargnelutti, fanno seguito le reti di Grandolfo (doppietta) e Borrelli. Tanti gol in Paganese-Palermo 2-2: vantaggio azzurrostellato con Cretella al 22' del primo tempo, pari palermitano con Brunori su rigore al 45'. Poi nella ripresa sorpasso campano di Valente al 10' e definitivo pari siglato da Tommasini al 22' sempre su calcio di rigore. Sesto risultato utile per il Foggia che strapazza il Campobasso 5-2, al termine di una partita vibrante e ricca di emozioni. Pugliesi che consolidano così il settimo posto a quota 53, mentre rimane a quota 40 il Campobasso. Per la squadra di Zeman in rete: Merola (doppieta), Sciacca, Garofalo e Curcio; per quella di Cudini, Bontà e Rossetti. In coda ok il Messina, vittorioso sul Latina per 1-0 grazie a Morelli, mentre Monterosi e Vibonese non vanno oltre lo 0-0.

I RISULTATI

Bari-Fidelis Andria 0-0

Juve Stabia-Catanzaro 1-1

Messina-Latina 1-0

Monopoli-Potenza 3-1

Foggia-Campobasso 5-2

Monterosi-Vibonese 0-0

Paganese-Palermo 2-2

Picerno-Avellino 0-1



Girone B

La Reggiana cala il pokerissimo sull'Imolese. Al Città del Tricolore i granata spazzano via i rossoblù per 5-2 (Arrighini, Zamparo, Contessa, Rozzio e Rosafio), mettendo ora pressione al Modena che domani ospita nel posticipo l'Ancona-Matelica. Il Cesena riprende in extremis la Fermana chiudendo sul 2-2. Bianconeri avanti con Pierini nella prima frazione, poi nella ripresa i marchigiani la ribaltano con Cognigni e Marchi, ma al 90' Caturano rimette tutto in equilibrio. Romagnoli che tornano terzi da soli a quota 60. Poker della Carrarese contro la Vis Pesaro, in uno scontro che valeva molto in ottica play-off: Figoli e Doumbia, portano i toscani sul doppio vantaggio, Acquadro la riapre, ma Bramante e Battistella la chiudono definitivamente. Non si fanno male e si accontentano di un punto Olbia e Teramo, così come Pescara e Pontedera che terminano sull'1-1. All'Adriatico vantaggio abruzzese con Clemenza, pareggio ospite con Mutton. La Viterbese fa il colpo in casa del Gubbio (2-1): rossoblù avanti con Spalluto nel primo tempo, sorpasso laziale nella ripresa con i gol di Mungo e Calcagni. Un punto a testa anche per Siena e Lucchese che al Franchi fanno 1-1, stesso risultato tra Montevarchi e Grosseto. Maremmani sempre ultimi a 29 punti.

I RISULTATI

Carrarese-Vis Pesaro 4-1

Fermana-Cesena 2-2

Olbia-Teramo 0-0

Pescara-Pontedera 1-1

Gubbio-Viterbese 1-2

Montevarchi-Grosseto 1-1

Reggiana-Imolese 5-2

Siena-Lucchese 1-1