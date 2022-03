Serie C, Seregno: Mariani lascia, al suo posto Lanzaro

SEREGNO - Con un comunicato ufficiale il Seregno ha annunciato che "nel periodo dell’assenza di mister Mariani, si avvarrà per la conduzione tecnica della prima squadra dell’operato del signor Maurizio Lanzaro (a destra nella foto, con il preparatore atletico Luca Lancioni). Originario di Avellino, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Roma, Lanzaro ha compiuto 40 anni lo scorso 14 marzo. Da calciatore, ha vestito come difensore le casacche di Roma, Verona, Palermo, Cosenza, Empoli, Salernitana, Genoa, Reggina, Real Saragozza, Juve Stabia, ancora Salernitana, Foggia, Melfi, Ejea ed Sd Tarazona. Vanta tra l’altro 127 presenze nella serie A italiana e 43 presenze e 2 reti nella Primera Division spagnola, nonché 36 presenze nelle nazionali giovanili azzurre, di cui 3 nell’Under 21. In carriera, ha vinto uno scudetto con la Roma nel 2000-’01, un campionato di Lega Pro con la Salernitana nel 2014-’15 ed una Coppa Italia di Lega Pro con il Foggia nel 2015-’16. A lui va l’incoraggiamento della società, convinta che saprà aiutare la squadra ad uscire da questo momento difficile nel migliore dei modi".