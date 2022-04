Serie C, Avellino-Turris 1-0. Di Gaudio vale il secondo posto

La partita

All'11 primo brivido nell'area della Turris dopo un retropassaggio rischioso di Manzi verso Perina ma il portiere riesce ad evitare il contrasto di Murano in agguato e rilancia in profondità. Un minuto dopo altra occasione per l'Avellino che sfonda a sinistra sull'asse Kanoute-Mignanelli e quest'ultimo mette un gran pallone al centro dell'area per Murano ma Perina allunga la mano ed anticipa l'attaccante in maniera decisiva. La Turris si fa viva al 27' con Longo che fa partire un bolide dal limite dell'area di rigore con il sinistro, pallone alto sopra la traversa. Ancora l'Avellino con Kanoute sulla destra ed il cross basso ed arretrato per l'arrivo di Mignanelli in corsa che calcia con il destro ma Perina allontana la minaccia. Sempre biancoverdi con Aloi, destro dalla distanza ma una deviazione di Manzi rischia di beffare Perina. Doppia occasione per Kragl: Parapiglia nell'area della Turris con una serie di batti e ribatti. Alla fine spazza via Zampa ma sui piedi del tedesco che arma il sinistro dal limite e prova il tiro ma Perina è bravo a bloccare a terra in due tempi. Poi ancora il 69: tiro-cross teso di Aloi dalla destra sul il secondo palo per Kragl tutto solo ma incredibilmente la manda alta sopra la traversa da ottima posizione. Dunque si chiude la prima frazione in perfetta parità. La ripresa si apre con un occasione per i locali. Inserimento sul secondo palo da parte di Mignanelli che sbaglia l'impatto con il pallone. Al 54' la Turris protesta per un atterramento di Aloi ai danni di Longo, per l'arbitro si può proseguire. All'ora di gioco ancora pericolosi i biancoverdi: Sbraga va a vuoto sul cross di Mignanelli dalla sinistra e Murano manda a lato di testa da posizione centrale. Occasione per Di Gaudio al 72': corner battuto rapido, pallone profondo di Aloi sul secondo palo e il 14 colpisce di testa mandando fuori di poco. Ancora l'Avellino vicino al gol: su azione da corner, Silvestri rimette al centro per Bove che da due passi manda alto sopra la traversa a pochi metri dalla porta. Pericolosissima la Turris poco dopo in contropiede con Giannone entra in area ed appoggia per Tascone che con la porta spalancata manda clamorosamente alto. Gol sbagliato, gol subito: 85', Di Gaudio riceve in area di rigore e con un destro leggermente deviato supera Perina e manda avanti l'Avellino. E' il gol che vale la vittoria per i biancoverdi. Avellino batte Turris 1-0.