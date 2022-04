Serie C, Taranto-Monopoli 2-0 con Saraniti e Giovinco

TARANTO - Con due reti in avvio di gara il Taranto si aggiudica 2-0 la sfida con il Monopoli , gara di recupero della 33esima giornata: gol firmati Saraniti e GIovinco . Successo preziosissmo per il Taranto , che si porta a quota 40 allontanandosi dalla zona play out: il Monopoli resta fermo a quota 61, quarta posizione.

La partita

Avvio veemente del Taranto che si porta in vantaggio al 10' quando, sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina calciato da Di Gennaro, Saraniti va di prima intenzione alla conclusione spedendo il pallone in gol. Al 14' il raddoppio locale, messo a segno da Giovinco che spara una gran botta da fuori area che termina la sua corsa alle spalle del portiere avversario Loria, 2-0, punteggio sul quale si chiuderà la prima frazione di gioco. Ad inizio ripresa, al 6', il Monopoli cerca di riaprire la contesa con Grandolfo che, su cross di Viteritti, chiama di testa il portiere Chiorra a un grande intervento. Al 40' buona opportunità per gli ospiti con la conclusione da fuori area di Hamlili che non trova lo specchio.