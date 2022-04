Serie C, Fiorenzuola-Juve U23 1-0. Decide Stronati

FIORENZUOLA - Non sa più vincere la Juve U23 , che cade anche contro il Fiorenzuola grazie a una rete di Stronati nella ripresa. Rossoneri molto pericolosi nel primo tempo con Mastroianni , poi la Juve si sveglia nella ripresa e ci prova soprattutto dalla distanza con Soule . Al 62' Stronati insacca il gol che vale i tre punti per il Fiorenzuola che sale al decimo posto a quota 43. Bianconeri fermi all'ottavo posto con 47 punti.

La partita

La prima occasione è per il Fiorenzuola. Gran conclusione da posizione defilata di Mastroianni, Israel risponde con un gran intervento e poi Piccinini spara alto sopra la traversa. Ancora locali al quarto d'ora, cross di Mamona per Mastroianni che di testa non trova però la porta. Al 34' primo squillo della Juventus. Gran conclusione verso la porta di Zuelli e pallone che termina alto di un soffio. Al 41' attacca ancora il Fiorenzuola con Sartore, tiro dalla distanza e pallone che termina di poco fuori. E' l'ultima emozione della prima frazione che si chiude in perfetta parità.

Secondo tempo

In avvio tiene maggiormente il pallino del gioco la Juventus che appare più propositiva, ma è il Fiorenzuola ad avere due occasioni in pochi minuti: prima Nelli chiama Israel al grande intervento, poi Ferri su corner di Nelli manda fuori di poco. Al 62' Fiorenzuola in vantaggio. Cross basso di Sartore per Stronati che viene anticipato da Riccio, il difensore bianconero non riesce ad allontanare il pallone e il centrocampista dei rossoneri poi la spinge in rete, 1-0. La Juve reagisce e crea due palle gol con tiri dalla distanza di Zuelli e Soule ma per entrambi la mira è alta. Bianconeri che tentano l'assalto finale ma senza successo. Termina dunque la gara al Velodromo Attilio Pavesi, Fiorenzuola batte Juventus U23 1-0.