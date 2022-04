Il Padova vince la Coppa Italia Serie C: Sudtirol battuto 1-0

La partita

La prima chance è per il Sudtirol. Tait elude il fuorigioco e serve in area piccola Casiraghi ma incredibilmente il numero 17 eccede di altruismo e rimette il pallone al centro, prendendo in controtempo Galuppini e Fischnaller. Quest'ultimo riesce comunque a calciare ma il suo sinistro termina alto sopra la traversa. Ancora pericolosi i padroni di casa con Fischnaller che approfitta di un retropassaggio sbagliato ma non trova la porta. Al 20' si vede il Padova con Dezi in spaccata, palla fuori. Occasione Sudtirol al 34', con Tait che servito in area di rigore riesce ad anticipare Vannucchi ma in area piccola non c'è nessuno e l'azione sfuma. Altra grandissima occasione per il Sudtirol con Moscati che parte dalle retrovie e si inserisce sul lancio di De Col dalla mediana ma il suo tocco termina alto sopra la traversa. Padroni di casa che protestano per un contatto tra Settembrini e Tait ma l'arbitro Feliciani non ravvede gli estremi per fischiare il calcio di rigore. Insiste il Sudtirol, Casiraghi entra in area e crossa dal fondo con Valentini che respinge sui piedi di Tait ma il centrocampista viene murato al momento del tiro. Termina un bel primo tempo sullo 0-0.

Secondo tempo

Alla prima occasione della ripresa il Padova passa. Ci pensa Jelenic con una botta direttamente da calcio di punizione: Meli non irreprensibile nella circostanza e pallone che si insacca alla sua sinistra. Da lì in poi subentra la tensione e la gara diventa spezzettata. Ne risente lo spettacolo e per vedere un'occasione bisogna arrivare al 79', con Voltan che controlla e calcia dai 25 metri, ma il tiro termina alto. Padova vicinissimo al raddoppio: iniziativa personale di Hraiech che arriva al limite e scarica verso Cisse che piazza il destro ma Meli si salva. A 2' dalla fine Padova in 10. Fallo tattico del già ammonito Kirwan su Voltan, inevitabile il secondo giallo. L'ultimo brivido arriva da una conclusione di Curto fuori di poco. Termina dunque 1-0 la sfida, con il Padova che festeggia.