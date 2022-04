Serie C, Campobasso-Turris: il recupero termina 3-3

CAMPOBASSO - Non sono mancati gol e colpi di scena nel recupero del girone C di serie C, tra Campobasso e Turris finita 3-3, dopo che lo scorso 26 febbraio la gara era stata sospesa per neve. Si era giocato solo il primo tempo e il parziale era di 2-1 per i campani (a segno con Leonetti e Tascone, rete locale di Liguori). Ebbene i secondi 45' di gara odierni, sono stati caratterizzati da altre tre marcature. Un pareggio che muove la classifica: la Turris raggiunge a quota 46 il Picerno al nono posto, mentre il Campobasso va a +5 dalla zona playout con 42 punti.

Il secondo tempo

La gara inizia subito col botto: al 13' il Campobasso infatti, pareggia con Liguori, abile a sfruttare col mancino una respinta della difesa corallina e a mettere dentro il 2-2. Al 19' Liguori viene steso da Perina in area: calcio di rigore per i padroni di casa. Dal dischetto però, Perina, neutralizza la conclusione di Rossetti: si rimane in parità. Il Campobasso abbassa i ritmi e la Turris ne approfitta trovando il gol del 3-2 con Loreto, che di prima intenzione calcia di potenza, superando l'estremo rossoblù Zamarion. Quando il risultato sembra avviarsi in favore della Turris, i padroni di casa guadagnano un penalty per un fallo di Finardi su Liguori. Dal dischetto Emmausso non sbaglia e fa 3-3.