Bari, Antenucci: "Mi piacerebbe restare in Serie B"

BARI - "Spero di rimanere, ho un anno di contratto. Giocare in Serie B mi piacerebbe, è il campionato in cui ho giocato e segnato di più". Lo ha dichiarato Mirco Antenucci, attaccante tra i protagonisti della promozione del Bari, ai microfoni di Eleven Sports: "In questi giorni ci godiamo il risultato che abbiamo ottenuto. E ovviamente lavoriamo perché domenica abbiamo un'altra gara. Aver raggiunto la promozione con tre giornate di anticipo è una gioia, un risultato che ci dobbiamo godere, che dobbiamo festeggiare con i nostri tifosi e le nostre famiglie. Speriamo che allo stadio vengano in tanti per festeggiare: sarà bello, ora che siamo quasi tornti alla normalità, ritrovarsi tutti allo stadio. Il mio gol più bello? Quello in casa al Catanzaro. Quello più importante a Latina, ci ha permesso di raggiungere la Serie B".