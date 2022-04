Paganese, ufficiale: si è dimesso Cosimo D'Eboli

PAGANI - Nella giornata odierna, in casa Paganese , società del girone C di serie C , si è dimesso il coordinatore dell’area tecnica Cosimo D’Eboli . Lo ha annunciato il club azzurrostellato, con una nota ufficiale pubblicata sui propri canali.

Il comunicato della Paganese

"La Paganese Calcio 1926 srl comunica di aver ricevuto quest’oggi le dimissioni irrevocabili del Coordinatore dell’Area Tecnica Cosimo D’Eboli. Il Club, preso atto con rispetto di questa decisione, ringrazia Cosimo D’Eboli, per il lavoro svolto fin dal primo giorno, con passione e professionalità per questo lavoro e per questa Società, e con il quale il legame con questa città e con questi colori, resterà indissolubile. La Paganese Calcio 1926 srl in tutte le sue unità, augura al Direttore Cosimo D’Eboli le migliori fortune personali, calcistiche e professionali".