Serie C, il Sudtirol fa la storia: è promosso in serie B

ROMA - Il Sudtirol è nella storia. La società altoatesina approda per la prima volta nel campionato di serie B . A Trieste, i biancorossi di mister Ivan Javorcic hanno festeggiato questo straordinario traguardo, dopo aver avuto la meglio sulla Triestina (2-0), al termine di un torneo dominato per larghissimi tratti, che si era riaperto in queste ultime giornate, combattendo contro un Padova rianimato dalla cura Oddo e fresco vincitore della coppa Italia di C proprio contro gli altoatesini. Punti fermi di questa magnifica cavalcata, sono stati la solidità difensiva (solo 9 gol subiti), insieme all'esperienza e la qualità dei singoli calciatori e alla grande competenza di società e allenatore. I numeri: in 38 partite sono arrivate 27 vittorie, 9 pari e 2 ko, con 49 centri realizzati e come detto, solo 9 gol al passivo. La prima sconfitta è arrivata addirittura il 27 febbraio, a Piacenza (1-0), mentre il bomber della squadra è stato Daniele Casiraghi , grande protagonista di giornata con la doppietta che ha spinto il Sudtirol in B, con 11 centri di cui 4 su rigore. Ultimo dato da ricordare: l'imbattibiltà tra le mura amiche, dove sono arrivate 14 vittorie e 5 pareggi. Nel girone C invece Bari in B. Ai playoff Catanzaro , Palermo , Avellino , Monopoli , Virtus Francavilla , Foggia , Turris , Monterosi e Picerno . La Juve Stabia ricorrerà contro la sentenza del Tribunale Federale Nazionale per i 2 punti di penalizzazione. Unico playout tra Fidelis Andria e Paganese : andata a Pagani e ritorno ad Andria. In D la Vibonese .

Girone A

All’ultima curva il Sudtirol, rimasto in testa da inizio campionato espugna il Rocco di Trieste (2-0) grazie alla doppietta di Daniele Casiraghi e vola in serie B. Ne fa le spese il Padova, che dovrà accontentarsi dei play-off dopo il tonfo casalingo (2-1) contro la Virtus Verona. Oltre ai biancoscudati, ai play-off accedono: Feralpi Salò, Renate, Triestina, Lecco, Pro Vercelli, Juventus U23, Piacenza, Pergolettese e Pro Patria. In coda, la sentenza dice che il Legnago va dritto in serie D, dopo la sconfitta in casa della Juventus U23, mentre si salvano in extremis Seregno e la Giana Erminio che hanno rispettivamente pareggiato e vinto e che parteciperanno i play-out. Agli spareggi per non retrocedere anche Trento e Pro Sesto.

I RISULTATI

AlbinoLeffe-Trento 1-3

Feralpisalò-Renate 0-0

Fiorenzuola-Giana 0-2

Juventus U23-Legnago 3-2

Mantova-Pro Vercelli 3-0

Padova-Virtus Verona 1-2

Pergolettese-Pro Patria 1-0

Pro Sesto-Lecco 1-0

Seregno-Piacenza 2-2

Triestina-Sudtirol 0-2

Girone C

Il Catanzaro consolida la seconda posizione e spedisce in D la Vibonese con un secco 3-0. Terzo c'è il Palermo che si impone 2-0 a Bari con Floriano e Brunori. L'Avellino cade 2-0 a Foggia e chiude al quarto posto, diavoli settimi. Vince il Monopoli di misura contro la Fidelis Andria, che sarà costretta allo spareggio per evitare la retrocessione in D contro la Paganese, anch'essa sconfitta dalla Turris. Sonoro ko del Francavilla contro la Juve Stabia. Cade anche il Monterosi che rischia il piazzamento playoff a causa del ricorso delle "vespe", così come il Picerno che impatta 2-2 con il Taranto. 1-1 tra Campobasso e Potenza, a cui basta un punto per la matematica salvezza.

I RISULTATI

Bari-Palermo 0-2

Campobasso-Potenza 1-1

Foggia-Avellino 2-0

Juve Stabia-Virtus Francavilla 4-0

Monopoli-Fidelis Andria 2-1

Monterosi-Latina 0-1

Picerno-Taranto 2-2

Turris-Paganese 4-2

Vibonese-Catanzaro 0-3