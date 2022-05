L’Integrity Tour della Lega Pro approda all’FC Südtirol

L’Integrity Tour della Lega Pro approda nella località più a Nord del Paese. L’iniziativa ha fatto tappa ad Appiano sulla Strada del Vino, in provincia di Bolzano e, più precisamente all’FCS Center, il centro tecnico dell’FC Südtirol , la società calcistica professionistica più a nord d’Italia, fresca di promozione in serie B – la prima nella storia del club, fondato nel 1995 -, grazie al primo posto conseguito nel girone A del campionato di serie C e forte di 90 punti e della difesa meno perforata d’Europa a livello professionistico (9 reti subite in 38 giornate, con 29 clean sheet).

Stamani i giocatori, lo staff tecnico e dirigenziale dell’FC Südtirol hanno preso parte in modalità online all’iniziativa formativa della Lega Professionistica, approfondendo i temi legati al fenomeno delle frodi nelle competizioni sportive per la lotta al match fixing con il monitoraggio di Sportradar AG su tutte le gare del campionato professionistico e giovanile.

Un approfondimento necessario e prezioso quello tenuto dai formatori di Lega Pro, Sportradar AG e Aic-Assocalciatori, con testimonianze reali per sottolineare l’importanza del contrasto al fenomeno delle frodi nelle competizioni.

“Informare per formare è importante e lo è ancora di più quando si sviluppano e approfondiscono temi importanti – ha sottolineato Dietmar Pfeifer, amministratore delegato del club biancorosso – I valori della lealtà e i principi della correttezza costituiscono da sempre per il nostro club gli aspetti prioritari e ispiratori della mission. È bene essere informati su temi di questa rilevanza. Quando si è a conoscenza di una tematica è più semplice mettere in atto tutte le azioni possibili per difendersi e per continuare a portare avanti progetti di una certa rilevanza salvaguardando tutti e tutto da qualsiasi possibile ingerenza non tollerata e deleteria. Conoscere i rischi e vigilare significa prevenire e contrastare a monte determinati fenomeni”.