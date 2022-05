ROMA- Sono stati designati gli arbitri del primo turno nazionale dei play-off di serie C, in programma domenica (gare d'andata). Il Palermo di scena a Trieste sarà diretto da Gualtieri di Asti, per il Foggia di Zeman c'è invece Giordano di Novara. Pescara-Feralpisalò a Carella di Bari.