Latina, ufficiale: Di Donato ha rinnovato per altre due stagioni

Il comunicato del Latina

"Resterà al Latina calcio 1932 per altre due stagioni mister Daniele Di Donato. Proprio pochi minuti fa la firma su un contratto biennale che legherà il mister ai colori nerazzurri e alla città di Latina anche per proseguire la prima positiva stagione nei professionisti appena conclusa. Sabato 14 maggio ore 12,00 mister Di Donato sarà in conferenza stampa nella sala stampa Amodio allo stadio Francioni per incontrare i giornalisti. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Latina Calcio 1932".