Playoff Serie C, per il Palermo c'è l'Entella. Il Catanzaro sfida il Monopoli

ROMA - Presso la sede della Lega Pro a Firenze, si è tenuto in mattinata il sorteggio per determinare i quattro accoppiamenti del secondo turno playoff nazionale. Entrano in scena le seconde dei tre raggruppamenti: Padova (girone A), Reggiana (girone B) e Catanzaro (girone C), che saranno teste di serie con il Palermo, che è risultata la migliore classificata, in base al coefficiente, fra le qualificate del primo turno nazionale. Per quanto riguarda i sorteggi, il Palermo sfiderà la Virtus Entella, il Monopoli il Catanzaro, mentre per la Reggiana c'è la Feralpisalò. La Juventus U23 invece, sarà l'avversario del Padova. L'andata si disputerà martedì 17 maggio e il ritorno sabato 21 maggio in casa delle teste di serie, che si qualificano se c'è parità di punti e gol dopo 180'.