Serie C, Imolese-Pistoiese 1-0. Vona salva i rossoblù

La partita

La Pistoiese ha subito un'occasione con Bocic, che all'8' riceve palla dal versante destro, rientra sul sinistro che però viene respinto con difficoltà da Rossi. La gara è bloccata per via dell'alta posta in palio, l'Imolese rimane in dieci per un fallo di Benedetti su Bocic lanciato a rete e così gli ospiti al minuto 26' ne approfittano con un destro di Di Massimo disinnescato però da Rossi. La partita è tesa e al 39' una gomitata di Folprecht su un giocatore dell'Imolese ristabilisce la parità, visto che il ceco viene espulso. Al 41' l'Imolese prova a reagire con un destro di Lombardi, ma la palla va a lato alla destra di Seculin. La prima frazione termina sullo 0-0. La ripresa inizia con un tiro di Padovani che non esce di molto. Occasione Pistoiese: destro velenoso di D'Antoni disinnescato con i pugni da Rossi. All'86' passa l'Imolese. Sugli sviluppi del corner stacca Vona e spedisce la sfera alle spalle di Seculin, 1-0. L'ultima occasione è per gli ospiti con D'Antoni in qualche modo entra in area, poi cade, sinistro di Pertica respinto in angolo da Rossi. Termina dunque 1-0, con l'Imolese che si salva.