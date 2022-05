Triestina in lutto: è morto il presidente Mario Biasin

TRIESTE - Lutto in casa Triestina, società del girone A di serie C. Il presidente Mario Biasin, costruttore immobiliare in Australia, è morto nella notte tra domenica e lunedì. Aveva 71 anni. La triste notizia è stata riportata dal Melbourne Victory Football Club, società di calcio australiana di cui Biasin era direttore e azionista principale da 16 anni.