Playoff Serie C: passano il turno Palermo, Catanzaro e Padova

ROMA - Dopo il colpo a sorpresa di ieri sera della Feralpisalò al Città del Tricolore contro la Reggiana (2-1), sono andate in scena le altre tre sfide di ritorno, del secondo turno nazionale dei playoff di serie C. Al Catanzaro basta un gol di Biasci per superare il Monopoli (1-0) e accedere alle final four. Pari scoppiettante tra Palermo e Virtus Entella (2-2), con i rosanero che si qualificano e che sfideranno la Feralpisalò . Passa il turno anche il Padova , che viene sconfitto tra le mura amiche dalla Juve U23 , ma in virtù del miglior piazzamento in classifica ottenuto in stagione accede alle final four, dove affronterà il Catanzaro .

Catanzaro-Monopoli 1-0

Subito pericoloso il Monopoli: al pronti via Grandolfo mette, con un assist d'oro, Bussaglia davanti al portiere Branduani il quale si oppone alla grande sventando la minaccia. Il Catanzaro replica al 10': Iemmello, servito in area da Vandeputte, è in ottima posizione ma l'intervento di Mercadante gli concede solo un corner. Ancora Catanzaro al 23': la conclusione di Biasci termina di poco a lato. Al 27' si sblocca il punteggio: Sounas serve Biasci che, appena entrato in area avversaria, carica il destro e batte Loria, Catanzaro in vantaggio. Nella ripresa sfida in equilibrio, si lotta molto a centrocampo, con giallorossi che non fanno l'errore di abbassare il baricentro. Al 23' il Monopoli segna, ma l'arbitro rileva un fallo in attacco di Martinelli. Al 24' occasione per il raddoppio calabrese sui piedi di Iemmello: il bomber fa tutto bene, ma Loria è attento e para. Al 35' Verna ci prova dal limite dell'area, con Loria che si distende sulla sua destra e blocca la palla. Altra occasione dei giallorossi con Sounas in contropiede ma la difesa pugliese fa buona guardia. Il Monopoli lotta fino alla fine, Hamlili con un tiro-cross prende la traversa, ma il Catanzaro regge e passa il turno.

Padova-Juventus Under 23 0-1

Al 6' il Padova ci prova con un cross di Chiricò dalla destra per Kirwan, l'attaccante colpisce di testa, ma la sfera finisce sul fondo. Al 12' però la Juve passa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, è bravo Barrenechea a mettere dentro indisturbato. Il Padova risponde al 25' con un gran destro di Germano che sbatte sulla traversa. Poco dopo ancora veneti pericolosi: Chirichò riceve al limite e cerca il mancino a girare. Palla a lato di poco. Altra occasione patavina nel fianale con Terrani: il destro a giro di quest'ultimo esce di pochissimo. Ripresa: al 5' grande apertura di Soulè per Compagnon, ma l'attaccante bianconero sciupa tutto, perdendo tempo nel controllo, venendo così rimontato da Chiricò. Al 17' il Padova sfiora il pari ancora con Terrani, ma anche in questo caso la sfera finisce a lato di un soffio. Al 25' i veneti colpiscono ancora la traversa, la Juve sbaglia con Da Graca, lotta fino all'ultimo ma non sfonda.

Palermo-Entella 2-2

Al 5' il Palermo va in gol: grande azione di Floriano che serve Brunori che tira e col destro colpisce il palo, Floriano sulla ribattuta deposita in rete, ma l'esterno d'attacco rosanero era in fuorigioco. I ritmi sono altissimi: il Palermo va alla conclusione con De Rose, ma Borra blocca in due tempi. Ci prova anche l'Entella con Valente ma l'estremo rosanero fa buona guardia. Al 38' Brunori ha un'occasione ma apre troppo il sinistro e la palla termina di poco fuori. L'Entella poco dopo risponde con Capello che sfrutta un cross di Coppolaro e di testa impegna Massolo. La prima frazione termina a reti bianche. Ripresa scoppiettante: prima c'è il vantaggio degli ospiti con Merkaj su rigore che poi raddoppiano con Karic, ma il Palermo, prima Soleri, e poi con Fella riporta il risultato in parità.