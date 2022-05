Serie C, final four: debutta il Var

ROMA - La grande novità delle Final Four di Serie C, sarà rappresentato dal Var. L'esordio è fissato per mercoledì 25 maggio, nell'andata delle semifinali playoff tra Catanzaro-Padova alle 19 e Feralpisalò-Palermo alle 21, proseguendo fino al ritorno della finale domenica 12 giugno. Intanto cresce l'attesa per le due sfide. Sarà il terzo confronto stagionale fra Catanzaro e Padova dopo la semifinale di Coppa Italia: 1-1 nell'andata all'Euganeo il 15 dicembre, vantaggio biancoscudato di Kirwan, pari calabrese di Verna, e vittoria esterna del Padova per 1-0 al ritorno il 19 gennaio, gol di Bifulco.