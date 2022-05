Foggia, addio Zeman e Pavone ufficiale: la nota

FOGGIA - Si chiude dopo una sola stagione la nuova avventura di Zeman al Foggia. Il club rossonero, infatti, attraverso un comunicato ufficiale, annuncia che "preso atto della volontà di Zdenek Zeman di non proseguire il suo rapporto di collaborazione con la società rossonera, ringrazia Mister Zeman ed il suo staff per il lavoro svolto e augura loro un futuro di grandi soddisfazioni". Il Foggia, prosegue la nota, "altresì, intende ringraziare il direttore sportivo Giuseppe Pavone per il grande lavoro svolto nella stagione appena conclusa". Notizia anticipata già ieri dal presidente Canonico, che in conferenza stampa aveva rivelato che il boemo non se la sentiva di continuare l'avventura in sella al Foggia.