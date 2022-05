MONOPOLI - Tramite un comunicato ufficiale, il Monopoli ha annunciato "di aver interrotto il rapporto professionale con mister Alberto Colombo. Nonostante la decisione del club di confermare il mister alla guida del Monopoli anche per le prossime stagioni, il tecnico ha espresso la volontà di non proseguire la sua avventura in biancoverde. La Società ringrazia mister Colombo per l’ottimo lavoro svolto nell’ultima stagione, augurandogli le migliori fortune nel prosieguo della sua carriera".