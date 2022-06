Serie C, Palermo, Baldini: "E' il momento di raggiungere il sogno"

PALERMO - "Bisogna giocare con la fiducia di essere i più forti. Questa squadra ha condiviso gioie e difficoltà come una famiglia". Lo ha dichiarato l'allenatore del Palermo, Silvio Baldini, in vista della finale contro il Padova: "Legame con Oddo? Io sono io, ho rispetto di chi mi trovo di fronte. Il calcio non è la carriera, è l'adrenalina di attendere con gioia questo momento. Mi hanno chiamato il 23 dicembre, il 24 ho firmato, sapevo che il destino mi aveva dato una possibilità, ed è questa. Non mi sono mai nascosto, ho detto ai giocatori che se fossi riuscito a entrare nel loro cuore, sarebbero state delle persone migliori. Ora è il momento di raggiungere il nostro sogno. Ho avuto fede quando sono venuto qui, sapevo dentro di me che avremmo potuto raddrizzare la situazione. Se non ci credi non può succedere. Dobbiamo cercare di esprimere chi siamo noi, abbiamo 180', i giocatori devono farlo con leggerezza, cercando la felicità in quello che fanno. Nessuno può permettersi di gestirsi. Il nostro sogno si vive dando il 100%".