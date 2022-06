La Nazionale Lega Pro domina al 31° “Città di Cava de’ Tirreni”

Doppio trionfo della Nazionale Lega Pro nel 31° Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Cava de’ Tirreni”. Nella finale della categoria Allievi - Trofeo D’Amico, arbitrata da Gianluca Grasso (Can C) di Ariano Irpino, la Rappresentativa allenata da Daniele Arrigoni e Luigi Corino ha battuto 2-0 la Rappresentativa FIGC Campania di mister Valerio Gazzaneo. Mattatore dell’incontro e dell’intera kermesse l’attaccante Guido Matteo Capozzi (classe 2005) dell’Imolese, che ha sbloccato il match, ha vinto il titolo di miglior marcatore della categoria con 3 reti segnate e si è aggiudicato la Coppa Tremil come miglior calciatore del Torneo. Grande esultanza finale da parte di giocatori e staff della Rappresentativa Nazionale Lega Pro, che succede così alla Salernitana nell’Albo d’oro e che nel corso della Cerimonia di Chiusura ha “ritirato” anche la Medaglia del Presidente del Senato. Applausi scroscianti pure per la Rappresentativa FIGC Campania, “consolatasi” con l’assegnazione del Trofeo Fair Play - Coppa Conad e con gli elogi di Carmine Zigarelli, Presidente del Comitato Regionale Campania FIGC-LND, presente allo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni.

La Rappresentativa Nazionale Lega Pro si è imposta anche nella categoria Giovanissimi - Trofeo Gino Avella, superando 5-3 ai rigori il Benevento dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1, in virtù del vantaggio sannita firmato da Pasquale Nurcato e del successivo pareggio ad opera di Filippo Bellei. Decisivo nella lotteria dagli 11 metri il portiere della Lega Pro, Lorenzo Bonifacio, che ha “neutralizzato” due rigori. Onore delle armi al Benevento di mister Dagoberto Carbone, squadra cui è stato anche assegnato il Trofeo Fair Play - Coppa Città di Cava de’ Tirreni. Il titolo di miglior marcatore della categoria è andato a Gabriel Sarto della Rappresentativa Nazionale LND con 5 reti realizzate. Nella categoria Mini Giovanissimi - Trofeo Damarila trionfo della Turris, che in finale ha sconfitto 1-0 lo Sporting Castel San Giorgio. “Corallino” anche il miglior marcatore, Francesco Federico, con 4 reti messe a segno. Il Trofeo Fair Play - Coppa Grafica Metelliana assegnato ai tedeschi dell’Eintracht Ergste, squadra di Schwerte, la cui delegazione ha visitato in questi giorni i principali siti artistici e culturali regionali, facendo tappa anche allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli. Negli Esordienti 2009 - Trofeo Pasqualino Lodato successo del Football Project, che ha superato 4-2 lo Sporting Castel San Giorgio, mentre nella categoria Esordienti 2010 - Trofeo TE.RI. si è imposto il Piccolo Stadio Red Lions, vittorioso per 6-2 sul Gymnasium Soccer. Lo Sporting Castel San Giorgio si è ampiamente “rifatto” con i trionfi nelle categorie Pulcini 2011 - Trofeo Marco Luciano e Pulcini 2012 - Trofeo IMA, battendo rispettivamente la Diecipiù per 3-2 e la Santa Maria Assunta per 4-1. Successo infine nei Primi Calci - Trofeo Catello Mari dell’Academy Salerno, affermatasi 3-2 ancora sullo Sporting Castel San Giorgio, e nei Piccoli Amici - Trofeo Power Tech dell’Olimpia Sport, che ha sconfitto 6-5 l’Ippogrifo Sarnese.